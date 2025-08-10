Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle"

Charleroi a livré un match insipide à la RAAL. Isaac Mbenza s'est présenté très déçu à notre micro après la rencontre.

Dès les premières minutes, Charleroi a été dépassé par l'engagement sans faille de la RAAL. L'envie était dans le camp d'en face mais n'a pas provoqué d'émulation : le Sporting n'a pas été en mesure de réagir, que ce soit de plein jeu ou sur phase arrêtée, quittant La Louvière sur une défaite méritée.

"En général, on peut toujours trouver un peu de positif dans les défaites. Aujourd'hui, il n'y en avait pas", nous répond Isaac Mbenza. "On a manqué de maturité aujourd'hui, on a joué comme des gamins. C'est une faute professionnelle. On a essayé de jouer d'une manière qui n'était pas la nôtre. On a géré leurs transitions de manière catastrophique".

Une équipe méconnaissable

Le Sporting sera attendu de pied ferme au Mambourg contre l'Antwerp : "Heureusement, dans le football, on peut se racheter la semaine d'après. Il faut réagir, pour ce club, pour ces supporters, pour ce groupe. Victoire obligatoire ? Non. Mais montrer notre vrai visage, oui. Il faut retrouver nos valeurs et nos principes avant de penser aux trois points".

La défaite d'aujourd'hui risque de laisser des traces dans le vestiaire : "Les paramètres physiques avec la Coupe d'Europe, ce sont des excuses. C'était un problème de mentalité aujourd'hui. On n'a pas fait ce que le coach nous avait demandé. La RAAL, c'est une équipe qui a envie. Aujourd'hui, ils avaient plus envie que nous et ça, ce n'est pas acceptable".

Mbenza ne veut pas chercher d'excuses, comme l'absence de Nikola Stulic : "Non, Anthony (Descotte) a fait ce qu'on attendait de lui. Ce n'est pas facile de revenir après deux ans en prêt et d'être titulaire comme ça. Il nous a permis de jouer en profondeur, mais on ne peut pas lui demander monts et merveille si ça ne fonctionne pas derrière lui". Charleroi peut au moins se targuer d'avoir été meilleur derrière le micro que sur le terrain.

