Trois tirs sur le cadre ! Les Francs Borains pas vernis pour la première d'Igor De Camargo comme T1

Les Francs Borains ont décroché un partage (1-1) sur le terrain du Club NXT. Les troupes d'Igor De Camargo méritaient sans doute mieux.

Le grand jour est enfin arrivé pour Igor De Camargo. Après avoir peaufiné les automatismes de son équipe tout l'été, le Belgo-brésilien s'est assis sur le banc en tant qu'entraîneur principal pour la première fois de sa carrière cette après-midi. Pour cette grande occasion, il a notamment aligné une charnière centrale Dewaest - Dessoleil qui rendrait nostalgique plus d'un supporter de Charleroi.

Malgré les nouveaux visages à faire cohabiter, les Francs Borains ont montré un bon visage face aux U23 du Club de Bruges. Ils se sont notamment procurés la plus belle occasion de la première mi-temps, une reprise de Lucas Lima sur le poteau. Malgré cela, les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score de 0-0.

Le match s'anime

Le Suédois a encore été contrarié par un certain manque de réussite, avec une reprise passant juste au-dessus du cadre. Mais c'est bien lui qui a fini par ouvrir le score à l'étranger, bien lancé en profondeur par Dewaest (60e, 0-1). Piqué au vif, le Club NXT a réagi avec une première grosse occasion filant de peu à côté.

Malgré l'avertissement, les Francs Borains n'ont pas conservé longtemps leur avance, les jeunes Blauw en Zwart égalisant via un splendide coup franc d'Alejandro Granados (73e, 1-1). Les deux équipes ont alors eu l'opportunité de faire basculer la rencontre dans le dernier quart d'heure.

Les visiteurs ont entrevu la victoire de très près, avec des reprises d'Arsène Wukanya et Maxime Bastian sur le poteau. Les Francs Borains quittent la rencontre devant aux points mais doit se contenter d'un partage.