Réaction Rik De Mil abasourdi par la défaite à la RAAL : "La mi-temps la plus faible depuis que je suis à Charleroi"

Rik De Mil abasourdi par la défaite à la RAAL : "La mi-temps la plus faible depuis que je suis à Charleroi"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi a livré une prestation catastrophique à la RAAL. Rik De Mil n'a pas mâché ses mots en conférence de presse.

Au sortir une défaite 1-0, les entraîneurs ont parfois (souvent) tendance à faire bonne figure en répliquant qu'un point aurait été mérité. Mais Rik De Mil a eu la lucidité de ne pas le faire après le match à la RAAL. Il est vrai que son équipe ne pouvait pas revendiquer grand-chose après une prestation pareille.

"Félicitations à la RAAL, leur victoire est méritée. Ils avaient plus faim que nous, ils étaient mieux dans les duels et les seconds ballons. De manière générale, ils ont montré plus de qualité que nous. On était très déçus à la mi-temps, on a essayé de réagir mais ce n'a pas été directement le cas", explique l'entraîneur des Zèbres.

"Il faut aussi regarder pourquoi on a commencé comme ça, je n'avais pas encore vu mon équipe débuter de telle manière. La mentalité était top lors des premiers matchs de la saison, je ne sais pas pourquoi elle n'était pas là aujourd'hui, je ne sais pas si c'était physiquement ou mentalement", poursuit-il.

Un noyau qui doit encore être renforcé

Ses mots sont forts : "En championnat, c'est la mi-temps la plus faible que j'ai vue depuis que je suis à Charleroi, dans tous les compartiments du jeu. Si on a besoin d'un tel moment pour réagir pour le reste de la saison, je le prends, même si c'est difficile. Je ne veux pas trop parler de mes joueurs, je veux d'abord parler avec eux. Je suis coach, je vais prendre les critiques pour moi : je ne peux pas dire que j'ai pu trouver beaucoup de positif".

Sur la pelouse de l'Easi Arena, Charleroi est tombé de haut : "Il faut faire preuve d'humilité. On est une équipe qui est totalement différente de celle de la saison passée. L'objectif, c'est encore d'atteindre les Europe Playoffs et de grandir pendant la saison pour aller chercher quelque chose de grand à la fin. Mais on est loin de ça, il faut reprendre les bases".

Cela passera sans doute par une fin de mercato réussie. Preuve en est le manque de solution sur le banc. En fin de match, De Mil a ainsi lancé Massamba Sow (pourtant défenseur central) en pointe, en l'absence de Nikola Stulic : "On a tout essayé avec deux ailiers, trois numéros dix. J'aurais bien aimé avoir deux attaquants, ce que je n'avais pas. C'est pour ça que j'ai fait monter Massamba Sow, pour faire une "Massamba Alderweireld". Je reste content de ce que les changements ont opéré, mais le mal était fait".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
RAAL La Louvière

Plus de news

La RAAL a remis les choses au clair dans le choc hennuyer : "Certains commençaient à nous manquer de respect" Réaction

La RAAL a remis les choses au clair dans le choc hennuyer : "Certains commençaient à nous manquer de respect"

18:20
2
Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle" Réaction

Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle"

17:00
12
Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

15:28
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

21:00
Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

21:00
"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL Réaction

"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

13:40
1
"L'as belge" : la presse italienne tarit d'éloges Kevin De Bruyne

"L'as belge" : la presse italienne tarit d'éloges Kevin De Bruyne

20:40
1
Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

20:25
Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

20:00
2
Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

19:40
🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

19:00
Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

18:04
Trois tirs sur le cadre ! Les Francs Borains pas vernis pour la première d'Igor De Camargo comme T1

Trois tirs sur le cadre ! Les Francs Borains pas vernis pour la première d'Igor De Camargo comme T1

18:40
Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

17:21
LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

15:47
"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

16:20
🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

16:40
"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

15:40
Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

16:00
🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

15:00
Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

14:20
🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

14:00
🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

13:18
3
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

13:00
Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

12:20
La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

12:00
Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

12:40
Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

11:00
Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

11:40
1
Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
1
DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

11:20
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
1
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
2
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved