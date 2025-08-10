Rik De Mil abasourdi par la défaite à la RAAL : "La mi-temps la plus faible depuis que je suis à Charleroi"

Charleroi a livré une prestation catastrophique à la RAAL. Rik De Mil n'a pas mâché ses mots en conférence de presse.

Au sortir une défaite 1-0, les entraîneurs ont parfois (souvent) tendance à faire bonne figure en répliquant qu'un point aurait été mérité. Mais Rik De Mil a eu la lucidité de ne pas le faire après le match à la RAAL. Il est vrai que son équipe ne pouvait pas revendiquer grand-chose après une prestation pareille.

"Félicitations à la RAAL, leur victoire est méritée. Ils avaient plus faim que nous, ils étaient mieux dans les duels et les seconds ballons. De manière générale, ils ont montré plus de qualité que nous. On était très déçus à la mi-temps, on a essayé de réagir mais ce n'a pas été directement le cas", explique l'entraîneur des Zèbres.

"Il faut aussi regarder pourquoi on a commencé comme ça, je n'avais pas encore vu mon équipe débuter de telle manière. La mentalité était top lors des premiers matchs de la saison, je ne sais pas pourquoi elle n'était pas là aujourd'hui, je ne sais pas si c'était physiquement ou mentalement", poursuit-il.

Un noyau qui doit encore être renforcé

Ses mots sont forts : "En championnat, c'est la mi-temps la plus faible que j'ai vue depuis que je suis à Charleroi, dans tous les compartiments du jeu. Si on a besoin d'un tel moment pour réagir pour le reste de la saison, je le prends, même si c'est difficile. Je ne veux pas trop parler de mes joueurs, je veux d'abord parler avec eux. Je suis coach, je vais prendre les critiques pour moi : je ne peux pas dire que j'ai pu trouver beaucoup de positif".

Sur la pelouse de l'Easi Arena, Charleroi est tombé de haut : "Il faut faire preuve d'humilité. On est une équipe qui est totalement différente de celle de la saison passée. L'objectif, c'est encore d'atteindre les Europe Playoffs et de grandir pendant la saison pour aller chercher quelque chose de grand à la fin. Mais on est loin de ça, il faut reprendre les bases".

Cela passera sans doute par une fin de mercato réussie. Preuve en est le manque de solution sur le banc. En fin de match, De Mil a ainsi lancé Massamba Sow (pourtant défenseur central) en pointe, en l'absence de Nikola Stulic : "On a tout essayé avec deux ailiers, trois numéros dix. J'aurais bien aimé avoir deux attaquants, ce que je n'avais pas. C'est pour ça que j'ai fait monter Massamba Sow, pour faire une "Massamba Alderweireld". Je reste content de ce que les changements ont opéré, mais le mal était fait".