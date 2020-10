Ephémère sélectionneur de l'Islande, Arnar Vidarsson est charmé: "La Belgique peut être fière"

Arnar Vidarsson avait coaché la sélection islandaise contre les Diables Rouges, il a été séduit.

Alors que tout le staff islandais avait été écarté par précaution, Arnar Vidarsson avait été appelé à la rescousse pour coacher l'Islande contre les Diables Rouges, mercredi dernier.

Consultant régulier pour Sporza, il est revenu sur cette expérience inattendue sur le plateau de l'émission Extra Time, lundi soir. Et il a surtout été charmé par l'attitude des Diables Rouges en dehors du terrain. "Le football belge peut être fier de pouvoir compter sur de telles personnes."

"Comme Roberto Martinez, humble, respectueux et agréable", explique Arnar Vidarsson, qui a aussi été impressionné par Romelu Lukaku. "j'ai discuté cinq minutes avec lui après le match et il a tout analysé. Je n'ai jamais entendu un attaquant parler comme ça de foot", conclut l'ancien joueur de Lokeren et du Cercle de Bruges.