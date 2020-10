La Nationale 1 en plein chaos : "Nous demandons donc à l'Union belge de répondre à notre appel"

Le championnat de Nationale 1 est frappé de plein fouet par le coronavirus : les rencontres reportées se multiplient.

En Nationale 1, il y a eu quatre journées jusqu'à maintenant et le FC Tirlemont est la seule équipe à avoir disputé tous les matchs tandis que Dender et Dessel Sport n’ont même pas encore joué...

Le week-end dernier, deux des huit rencontres prévues ont pu avoir lieu. "La situation est tout simplement affligeante. Pour y remédier, nous avons mis en place un groupe Whatsapp avec les capitaines de la série, dont Jonathan Legear (URSL Visé). Quelque chose doit changer si nous voulons continuer à jouer", a déclaré l'ancien Gantois Wouter Corstjens, actuel capitaine du Patro Eisden Maasmechelen à l’agence Belga.

Contrairement en D1A et D1B, où sept infections doivent être détectées dans le noyau A avant qu’un club puisse demander le report d’un match, il suffit d’une seule en Nationale 1. "Ensuite, l’équipe doit être mise en quarantaine pendant sept jours et le match est reporté. Nous avons préparé le match contre Dender toute la semaine et on a appris jeudi qu’une infection a été détectée", explique l'ancien joueur de Westerlo et du Lierse.

La Nationale 1 pourrait imitier la D1A et D1B avec des protocoles détaillés dans lesquels les joueurs sont testés avant les matches. "Nous ne savons même plus utiliser les vestiaires depuis la semaine dernière. Cependant, nous avions déjà pris des mesures en nous divisant en groupes de quatre dans plusieurs vestiaires. Nous avons le même protocole qu’en 4e Provinciale, alors qu’on impose aux clubs d’avoir des pros sous contrat...", ajoute le défenseur central.

"Ces joueurs pros ont les mêmes contrats de travail que ceux de D1A et D1B et donc les mêmes droits. Nous pensons qu’aucune distinction ne doit être faite au sein d’un même secteur. Nous demandons donc à l’Union belge (URBSFA) de répondre à notre appel et de permettre une modification des protocoles pour nos séries, comme une exception aux règles pour les vestiaires et aux tests. Les clubs doivent être aidés, surtout en ces temps difficiles. Ils sont obligés de payer des pros, alors qu’ils n’ont presque pas de revenus car les matchs ne peuvent pas avoir lieu".