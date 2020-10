André Villas-Boas analyse la défaite de son équipe: "C'est l'expérience qui a parlé"

L'OM s'ets incliné dans les dernières secondes de sa première rencontre en Ligue des champions, une défaite qu'assume André Villas-Boas.

Ce mercredi, l'OM était de retour en Ligue des Champions et les Phocéens se sont inclinés dans les dernières secondes de leur rencontre sur la pelouse de l'Olympiakos. L'entraîneur André Villas-Boas a pris la défaite pour lui.

"Ça a très mal fini pour nous", a confié le Portugais au micro de RMC Sports. ". Dommage qu’on n’ait pas contrôlé, avec ce ballon perdu par Jordan. ils ont eu cette chance qui nous a tués dans les dernières minutes. Ce sont les détails de la C1. C’est l’expérience qui a parlé. Mais oui, très déçu. Mais bon, on doit accepter. Ils ont gagné ce 2e ballon avec Valbuena et ont marqué leur but. On a eu quelques occasions, mais cela s’est joué sur des détails. Les deux équipes ont été bonnes défensivement, et c’était sûr que celui qui allait marquer le premier qui l’emportait. Si l’attaque m’inquiète ? Aujourd’hui, on n’a pas été bons, mais on a eu quelques chances. On doit maintenant retrouver la Ligue 1 et confirmer le succès contre Bordeaux".

Cette défaite est la 10ème de rang de Marseille en Ligue des champions. En plus de l'Olympiakos, l'OM est dans un groupe avec Manchester City et le FC Porto.