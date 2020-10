🎥 Stuttgart et Cologne se neutralisent, malgré le bijou d'Orel Mangala

La 5e journée de Bundesliga s'ouvrait avec un intéressant Stuttgart - Cologne.

Invaincus depuis trois rencontres, Stuttgart et Orel Mangala (titulaire) abordaient le match avec confiance, face au 16e de Bundesliga qui n'avait enregistré son premier point de la saison que le w-e dernier contre Frankfurt (1-1).

Et les choses débutaient superbement bien pour le VFB qui ouvrait le score par un certain... Orel Mangala ! Le Belge plantait son premier but en Bundesliga, dès la 1ère minute de jeu, au terme d'un bel effort collectif. Et quel but !

Mais Cologne obtenait un penalty que convertissait le Suédois Sebastian Andersson (23'). La rencontre se soldait sur un nul encourageant pour Cologne et Sebastaan Bornauw (titulaire), alors que la série de deux victoires consécutives pour Stuttgart est ralentie.