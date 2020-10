Officiel : Un joueur de la Lazio rejoint une destination exotique

Débarqué du FK Rostov en août 2016 contre 5 millions d'euros, le défenseur central âgé de 29 ans enchaînait les pépins physiques depuis février 2019.

Bartolomeu Jacinto Quissanga, dit Bastos, n'est plus un joueur de la Lazio. Le joueur âgé de 29 ans n'entrait plus dans les plans de son entraîneur Simone Inzaghi et rejoint donc l'équipe d'Al-Ain. Il a disputé 94 rencontres toutes compétitons confondues avec les Romains.