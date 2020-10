🎥 Ansu Fati entre dans l'histoire et bat un nouveau record de précocité !

L'Espagnol a permis au Barça d'égaliser durant le Clasico contre le Real.

Ansu Fati s'est illustré pendant le Clasico entre le Barça et le Real. L'Espagnol a permis aux Blaugranas de revenir à 1-1 dans la rencontre. L'occasion aussi pour le joueur de battre un nouveau record dans l'histoire du Clasico.

Fati est devenu, à 17 ans et 359 jours, le joueur le plus jeune à inscrire un but durant la rencontre au sommet du championnat espagnol. Il détrône le Madrilène Vinicius Jr qui avait établi le record la saison précédente. La pépite de la Masia continue d'impressionner.