Derby de la Ruhr : l'occasion pour Thomas Meunier de mettre tout le monde d'accord ?

Axel Witsel et Thorgan Hazard se sont rapidement imposés, ce n'est pas le cas de Thomas Meunier dont les premier pas en Bundesliga n'ont pas encore convaincu les médias d'outre Rhin.

C'est le cas de Bild notamment, qui titrait après la rencontre face à la Lazio : "Meunier entwickelt sich zum Transfer-Flop" ("Meunier se transforme en flop"). Le média attribuait également la note de match la plus faible au Diable Rouge.

Meunier a la lourde tâche de faire oublier d'Achraf Hakimi, auteur de 9 buts et de 10 passes décisives la saison denrière. Mais l'ancien parisien a besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement.

Il a d'ailleurs reçu le soutien du directeur sportif Michael Zorc récemment : "Meunier et Hakimi sont deux joueurs totalement différents. C'est comparer des pommes à des poires. Je suis sûr que Thomas est le bon joueur pour notre défense, mais il doit montrer un peu plus de stabilité et de robustesse dans les duels", soulignait ce dernier.

On semblait se diriger vers un mariage parfait lorsque Meunier annonçait son choix de rejoindre Dortmund, vu le style et la mentalité de l'ancien Brugeois. Mais quatre mois après sa signature, la mayonnaise n'a pas encore totalement pris.

Il aura toutefois une belle occasion de mettre tout le monde d'accord lors du choc face à Schalke 04, un derby très important pour Dortmund.