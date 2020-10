🎥 Un but de Fellaini annulé façon Belgique-Brésil

Marouane Fellaini a cru avoir donné la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu mais l'arbitre a annulé le but de l'ancien Diable Rouge.... et on se demande encore pourquoi.

Ce lundi, Hebei CFFC et Shandong Luneng ont partagé l'enjeu sur le score de 2-2. A la 94ème minute, Marouane Fellaini a pensé donné l'avantage à son équipe d'une tête puissante. Mais dans les secondes qui ont suivi, l'arbitre a annulé le but pour une poussée de l'ancien joueur de Manchester United. On a beau regarder les images, difficile de voir les raisons de l'annulation de ce but.