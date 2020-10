L'ex-portier du Cercle Paul Nardi revient sur sa boulette contre l'OM

Battu à domicile par l'Olympique de Marseille (0-1) samedi en Ligue 1, le FC Lorient peut regretter l'énorme erreur de son gardien sur le but de Leonardo Balerdi.

Paul Nardi s’en veut, lui qui ne s’attendait pas à voir le coup franc de Florian Thauvin retomber. "Ce but dont je suis coupable, il embête un petit peu", a reconnu le gardien de Lorient sur beIN Sports. "C'est très simple, c'est un très long ballon de Thauvin qui selon moi va être beaucoup trop haut pour que je le prenne jusqu'au dernier moment. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais je crois qu'il n'y a personne derrière moi, et en fait quand je me retourne, le ballon est déjà dans le but. C'est un peu l'incompréhension sur le moment parce que je ne comprends pas comment c'est possible que le ballon arrive à cet endroit. Mais c'est comme ça, Balerdi a bien suivi derrière, il y a cru jusqu'au bout, chose que j'aurais dû faire."