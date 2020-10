Frank Lampard satisfait de la première titularisation de Ziyech : "Il ne fera que s'améliorer"

En plus de la victoire des siens (0-4), Frank Lampard est heureux qu'Hakim Ziyech ait pu enfin se montrer sous le maillot Blues.

L'ancien maitre à jouer de l'Ajax avait dû reporter ses grands débuts avec Chelsea en raison d'une blessure au genou, ce qui a pris un certain temps.

Après deux montées au jeu en Premier League et une en Ligue des Champions, Lampard l'a estimé prêt à débuter dans son onze contre Krasnodar. Et le coach des Blues a apprécié ce qu'il a vu : "Ziyech a démontré que ses qualités étaient un atout pour le jeu offensif de Chelsea. J'avais hâte de le voir aux côtés de Kai Havertz et Timo Werner. Il a apporté beaucoup offensivement et de calme à l'équipe", a déclaré Lampard après la victoire dans des propos relayés par VI.

"Cela était frustrant que sa blessure l'empêche de faire ses débuts. C'est un joueur avec une qualité et une personnalité énormes. Nous en avons eu un premier aperçu aujourd'hui, et il ne fera que s'améliorer", poursuivait le coach de Chelsea.