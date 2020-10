Bundesliga: toujours pas de victoire pour Benito Raman, accroché par Orel Mangala

Partage entre Belges, ce vendredi soir, en Bundesliga. Schalke 04 et Stuttgart n'ont pas su se départager (1-1).

Buteur, pour la première fois de sa carrière en Bundesliga, Orel Mangala était titulaire pour ce match d'ouverture de la sixième journée de la Bundesliga. Benito Raman était lui sur le banc et est monté à dix minutes de la fin du match.

Invaincu depuis plus d'un mois en championnat, le VFB Stuttgart, qui a dominé les débats, s'est fait surprendre à la demi-heure. Servi par Amine Harit, Malick Thiaw ouvrait le score et plaçait Schalke 04 sur le chemin de sa première victoire de la saison.

Mais Nicolas Gonzales allait rétablir l'égalité, à l'heure de jeu, sur penalty. Et si le VFB s'est ménagé une grosse opportunité dans le dernier quart d'heure, une frappe d'Endo superbement détournée Roennow, le score n'a plus évolué. Ça ne fait pas les affaires de Schalke 04 et Benito Raman, avant-derniers de Bundesliga avec deux petits points, Stuttgart s'incruste provisoirement dans le top 4 avec neuf points.