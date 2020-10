Davy Roef frustré: "Après le quatrième, tu commences à te décourager"

Remplaçant de Sinan Bolat entre les perches gantoises, Davy Roef a vécu une soirée difficile en Europa League.

Sinan Bolat suspendu, c'est donc Davy Roef qui a pris place entre les perches de La Gantoise, jeudi soir, contre Hoffenheim. Et, comme la semaine dernière, il n'a pas pu aider son équipe à enrayer sa série noire. "Le premir but, c'est un penalty, il n'y a pas grand chose à faire. Mais, après le quatrième, tu commences à te décourager", regrette le portier des Buffalos, qui ne pouvait pas grand-chose sur les buts inscrits par Hoffenheim.

Une équipe qui a largement dominé les Buffalos. "C'est une équipe très solide. On savait avant le mach qu'on aurait beaucoup de travail et ça s'est vérifié sur le terrain. Même si on s'est donné à fond, ils étaient plus forts que nous."