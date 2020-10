🎥 Liverpool s'impose et prend la tête de la Premier League

Liverpool a continué sur la lancée de sa victoire en Ligue des Champions contre Midtjylland. Les pensionnaires d'Anfield se sont imposés 2-1 face à West Ham.

Pourtant, ce sont les Hammers qui ont ouvert la marque dès la dixième minute grâce à un but de Fornals.

Quatre minutes avant la fin de la première mi-temps, Salah obtenait un penalty suite à une faute de Masuaku. L'Egyptien s'est fait justice lui-même en égalisant pour Liverpool.

En seconde période, les Reds continuaient de dominer mais il fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir la situation se débloquer. A la 77e minute, Jota permettait aux hommes de Klopp de prendre l'avantage mais le but a finalement été annulé par la VAR.

Cela n'a pas empêché le Portugais d'inscrire un nouveau but à la 85e minute, but cette fois-ci accordé par l'arbitre. Score final de la rencontre : 1-2.

