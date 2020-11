Premier League : Aubameyang donne la victoire à Arsenal face à Manchester United

Décevants depuis le coup d'envoi de la saison, Manchester United et Arsenal se sont opposés en fin d'après-midi. Un duel remporté par les Gunners grâce à leur capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang.

Old Trafford était le théâtre du choc de la septième journée de Premier League entre Manchester United et Arsenal ce dimanche soir. Grâce à un seul et unique but signé Pierre-Emerick Aubameyang, les Gunners sont sortis vainqueurs de l'opposition.

Au terme d'une rencontre plutôt fermée, la différence n'a été faite que sur une seule action. Déséquilibré dans la surface de réparation par Paul Pogba, Hector Bellerin a obtenu un penalty pour son équipe. Une sanction que s'est chargée de transformer Pierre-Emerick Aubameyang à la 69ème minute de jeu. L'international gabonais a inscrit son deuxième but de la saison en championnat. Score final : 0-1.

Lorsque l'on se penche sur le modèle des expected goals, il semble que cette victoire n'ait pas été volée par Arsenal. En effet, les Gunners obtiennent un total de 1 xG contre seulement 0.39 pour Manchester United. Le club mancunien réalise un début de saison décevant et occupe la dix-huitième place du classement corrigé selon les expected points (6.09 xPTS).

Après avoir enchaîné deux défaites consécutives en championnat contre Manchester City puis Leicester, les hommes de Mikel Arteta se sont donc relancés face aux Red Devils. Grâce à cette victoire le club londonien grimpe à la huitième place du classement, à égalité de points (12) avec Chelsea, Aston Villa et Leicester. De son côté, Manchester United occupe une (très) inquiétante quinzième place avec seulement sept points pris en six matchs. Malgré leurs probantes victoires en Ligue des Champions face au PSG et Leizig, les joueurs d'Ole Gunnar Solskjær n'ont plus gagné en championnat depuis quatre rencontres...