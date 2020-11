Zlatan évoque son avenir avec l'AC Milan : "Je n'oblige personne à me garder"

Auteur d'un début de saison exceptionnel avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic s'est exprimé sur son avenir au sein du club lombard.

Après une expérience de deux ans en MLS, Zlatan Ibrahimovic est revenu en Europe du côté de l'AC Milan en janvier dernier. Sous contrat avec le club italien jusqu'en juin 2021, l'international suédois (116 capes, 62 buts) a évoqué son avenir dans des propos accordés à Sky Sport Italia.

"Quand je suis arrivé, il y a six mois, le club voulait me faire un contrat plus long. J'ai été honnête et je leur ai dit : "faites-en un pendant six mois pour évaluer la situation". Je ne voulais pas me sentir un fardeau s'ils n'étaient pas satisfaits ou s'ils avaient des blessures. Même chose maintenant, attendons la fin du championnat, je n'oblige personne à me garder. Si les choses continuent comme ça, cependant, je dirai à Maldini "renouvelons ou je ne jouerai plus"."

Pour rappel, lors de son arrivée en Lombardie, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain avait signé un contrat de seulement six mois avant de finalement prolonger son bail durant l'été. En 2020/2021, le buteur de 39 ans marche sur l'eau avec huit buts inscrits et deux passes décisives délivrées en sept matchs toutes compétitions confondues. Aujourd'hui encore, "Zlatan" s'est distingué en inscrivant un superbe but d'un retourné accrobatique face à l'Udinese.