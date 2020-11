Jess Thorup justifie son départ pour Copenhague : "C'est une opportunité unique pour moi"

Le technicien danois dit au revoir à Genk alors qu'il venait de signer au club en remplacement d'Hannes Wolf.

La rumeur a été lancée dimanche par un tabloïd danois et elle s'est confirmée lundi matin : Jess Thorup a quitté Genk pour s'engager avec le FC Copenhague.

Sur le site internet du club limbourgeois, le technicien danois a laissé un dernier mot et justifié son départ : "Je me suis senti chez moi au KRC Genk dès le premier jour. Les joueurs, le personnel, le conseil d'administration et tout le monde dans le club forment une grande famille".

"Et Genk est une très belle ville où l'on ressent le soutien du club. Mais c'est une opportunité unique pour moi: retourner dans mon pays d'origine pour entraîner le plus grand club de Scandinavie. Je me suis vu à Genk pendant de nombreuses années, mais avec ma famille, j'ai décidé de saisir cette opportunité. Je tiens à remercier Genk pour l'opportunité que j'ai eue et je souhaite à tout le monde dans le club le meilleur."