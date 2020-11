En tant qu'ancien joueur du Barça, ce joueur a les crocs

Quand on a porté le maillot du FC Barcelone, on a toujours envie de battre le Real Madrid.

Arturo Vidal est motivé au moment d’affronter le Real Madrid au stade Alfredo Di Stefano mardi soir. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, qui a rejoint l’Inter, veut rendre hommage à son ancienne équipe avec un succès face au champion d’Espagne.

L’Inter d’Antonio Conte constitue un test sérieux pour les hommes de Zinedine Zidane, qui ont désespérément besoin de points dans cette compétition, n’ayant récolté qu’une seul unité lors de leurs deux premiers matches de phase de groupe.

"C’est un super match", a déclaré Vidal avant le choc. "J’ai passé deux belles années à Barcelone, donc j’espère pouvoir fêter une victoire [mardi] avec les supporters de l’Inter et de Barcelone." Lors de la dernière campagne, et le milieu chilien faisait partie de l’équipe de Barcelone qui a été battue 8-2 par les géants allemands du Bayern Munich. "De toute façon, j’étais heureux à la fin cet été, parce que le Bayern a remporté la Ligue des Champions", a-t-il admis, dans des propos relayés par Marca. Pour rappel, le Bayern de Vidal a été éliminé en demi-finale de C1 par le Real Madrid en 2017 et 2018.