Sergio Ramos après la victoire contre l'Inter Milan : "On savait que c'était à la vie à la mort"

Le capitaine du Real Madrid a inscrit son 100e but mardi lors de la victoire de son équipe (3-2) face à l'Inter Milan en Ligue des Champions.

Sergio Ramos était satisfait des siens après la victoire contre l'Inter Milan (3-2) ce mardi soir. "Chaque victoire, l'équipe regagne de la confiance et chasse les doutes générés par les mauvais résultats. On doit se tenir à l'écart de tout ça, aucune opinion ne doit détourner notre attention. On savait que c'était à la vie à la mort. Il y avait beaucoup d'enjeux", a confié le défenseur central dans des propos relayés par l'AFP.

"On obtient une victoire qui nous donne trois points très importants. La victoire était fondamentale", explique-t-il avant d'évoquer son 100ème but au Real. "Les records sont secondaires au niveau personnel, mais cela fait toujours plaisir. Cent buts, ce n'est pas quelque chose que l'on arrive à atteindre tous les jours, tant qu'ils servent pour enchaîner les victoires, je suis très content", a conclu Ramos.