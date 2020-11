Serie A : L'ex-Rouche Vojvoda et le Torino enregistrent leur première victoire

Ce mercredi à l'occasion d'un match en retard de la 3e journée de Serie A, on avait droit à un duel de mal classé entre le Genoa et le Torino.

Le Genoa, qui n'avait gagné qu'à une seule reprise, recevait le Torino qui était toujours à la recherche d'un premier succès cette saison. Et les Turinois ont pu ramener les trois points, grâce notamment à une belle entame de match avec une ouverture du score rapide de Lukic (10e), et un but contre son camp de Luca Pellegrini (27e), 0-2.

Les locaux sauveront l'honneur en fin de rencontre par Scamacca (90e+4), ne changeant ainsi pas le résultat final. À noter que Mergim Vojvoda est monté à la 74ème minute. Malgré cette victoire, Torino reste dans la zone rouge et occupe la 18ème place juste derrière leur adversaire de ce soir.