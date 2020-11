Gareth Southgate rappelle Phil Foden après son écart, pas Mason Greenwood

Gareth Southgate a décidé que Phil Foden avait été écarté du groupe assez longtemps après avoir enfreint le protocole sanitaire en septembre dernier, lors du déplacement des Three Lions en Islande : le médian de Manchester City est de retour dans le groupe de l'Angleterre pour les rencontres face à la République d'Irlande, la Belgique et l'Islande.

Mason Greenwood, également sanctionné à l'époque, ne sera cependant pas du voyage au Den Dreef de Louvain, cette fois probablement pour raisons sportives au vu de la méforme de Manchester United.

