Le onze du Standard pour affronter le Lech Poznan est connu

Ce jeudi soir (18h55), le Standard de Liège affrontera le Lech Poznan lors du troisième tour de l'Europa League.

Le début de semaine n'a pas été évident en bord de Meuse avec la blessure de Zinho Vanheusden et les six cas positifs. Philippe Montanier a dû faire des choix. Pour ce déplacement important en Pologne, le technicien français a choisi Dussenne et Bokadi pour former la charnière centrale devant Bodart. Gavory et Jans occupent quant à eux les flancs.

Au sein de l'entrejeu liégeois, on retrouve Cimirot, Bastien et Raskin. Et en attaque, Lestienne, Amallah et Michel-Ange Balikwisha sont alignés.