Roland Duchâtelet partisan d'un retour du public au Stayen

Les autorités sanitaires ont décidé d'interdire le public dans le stade, et le derby limbourgeois de ce week-end se tiendra donc sans public. Roland Duchâtelet, propriétaire du Stayen, le regrette.

"En ce qui me concerne, ce match aurait pu se jouer devant du public. Après tout, vous pouvez garder vos distances dans un stade de football, tout le monde porte un masque", déclare Roland Duchâtelet dans Het Laatste Nieuws. "Le virus ne circule que de manière mineure".

Pour l'ancien président du Standard, le retour des supporters est nécessaire : "Il faut que le public revienne le plus vite possible. Peut-être avec une limite de 60 ans. Le risque de propagation n'est présent que chez les personnes qui ne respectent pas les règles, et ça ne concerne pas que le football", pointe Duchâtelet.