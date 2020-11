Emilio Ferrera extrêmement déçu : "Nous ne savons plus cacher cela"

Ce samedi soir, Seraing a chuté à domicile contre le Lierse Kempenzonen (1-3) lors de la dixième journée de D1B. Une véritable déconvenue pour les Métallos qui étaient largement favoris avant le coup d'envoi de cette rencontre.

Seraing a chuté au Pairay ce samedi soir contre le Lierse Kempenzonen, deuxième moins bonne défense de D1B. Pourtant dangereux à chaque rencontre, les Sérésiens ne sont pas parvenus à percer le double rideau défensif lierrois. "J'ai trouvé que nous avons eu du mal à apporter le danger dans la surface adverse ce samedi soir. Je suis certes déçu des centres contrés et mal ajustés, mais surtout où là je suis surpris de mon équipe, c'est qu'aucun joueur n'était présent dans les seize derniers mètres. Beaucoup de contrôle et de possession mais pas de présence", a lâché Emilio Ferrera qui a vu son équipe s'incliner 1-3.

Meilleure attaque du championnat, Seraing n'a marqué qu'un but ce soir, mais a surtout encaissé trois buts. Le club sérésien n'a enregistré qu'une clean-sheet depuis le début de la saison. "Nous avons bien perforé sur les côtés mais nous n'avons pas pu terminer. Par contre, je suis moins surpris par notre fébrilité défensive. À force de passer tout le temps au fil du rasoir...Nous venons d'encaisser trois buts contre une équipe qui a essentiellement défendu, c'est lourd. Ce n'est pas un constat nouveau, nous ne savons plus cacher cela. Nous ne parevons pas à faire en sorte que les attaquants adverses ne se créent pas d'occasions et fassent ainsi un mauvais match. Mais cet aspect défensif, c'est la responsabilité de l'entraîneur. C'est à moi de trouver la parade à l'avenir et de parvenir à faire déchouer les attaquants adverses durant une rencontre", a conclu Ferrera.