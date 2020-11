Zinedine Zidane ne cherche pas d'excuses après la débâcle du Real Madrid

Le Real Madrid s'est totalement troué ce week-end à Valence. Zinedine Zidane ne se cherchait pas d'excuses.

Alors que Thibaut Courtois parlait de "malchance" et laissait sous-entendre que le Real Madrid s'était procuré plus d'occasions que son adversaire (après, rappelons-le, une défaite 4-1), Zinedine Zidane ne se cherchait pas de faux-semblants : "On commence bien le match la première demi-heure, mais on flanche après l'égalisation", regrette le Français dans des propos rapportés par L'Equipe.

"Après, il nous arrive tout : trois penaltys, un but contre son camp. C'est difficile de comprendre notre match, mais il n'y a aucune justification et aucune excuse. C'est un mauvais match, un mauvais jour. On sait qu'il faut être solide derrière, et quand on l'est, on a suffisamment de qualités devant pour faire la différence. Le principal responsable, bien sûr, c'est moi. Je dois trouver des solutions à l'intérieur d'un match, et je ne les ai pas trouvées", conclut Zidane.