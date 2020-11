Thiago Motta pourrait revenir entraîner en Ligue 1 mais refuse catégoriquement un club

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a fait savoir qu'un retour dans le championnat français n'était pas à exclure à l'avenir.

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur, Thiago Motta a voulu tenter sa chance en tant qu'entraîneur. D'abord sur le banc des U19 du PSG, l'ancien joueur du club de la capitale française était parti au Genoa. Sans parvenir à convaincre, il avait été remercié au bout de dix rencontres.

Désormais sans club, il semble en quête d'une nouvelle aventure et pourquoi pas avec un retour en Ligue 1 à la clé. Cependant, dans une interview accordée à RMC Sports, il précise qu'il ne pourra jamais entraîner Marseille.

"Entraîner en Ligue 1 ? Oui mais tout dépend du club, de ses ambitions et de sa compatibilité. Marseille ? Non je ne pense pas. C'est un club que je respecte beaucoup et l'ambiance est magnifique. [...] J'ai été à Paris pendant beaucoup d'années. Pour moi et le club, ce ne sont pas des choses compatibles", a-t-il expliqué.