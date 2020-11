La folle statistique de Lionel Messi

La Pulga ne vit pas le meilleur début de saison de sa carrière au FC Barcelone. Il faut dire qu'il a été à deux doigts de quitter la Catalogne cet été.

Lionel Messi reste l’un des spécialistes des statistiques bluffantes et le Barça ne s’est a relayé celle envoyée par ESPN sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur les 10 dernières saisons des 5 grands championnats européens, la Pulga a inscrit 33 buts sur coup-franc. Soit plus que n’importe quel club puisque la Juventus est deuxième (31), le Real Madrid est troisième (26) et l’AS Roma est quatrième (24). I