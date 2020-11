Leonardo apporte son soutien à Tuchel... pour le moment

Depuis quelques semaines, c'est tout simplement le flou artistique autour de l'avenir de Thomas Tuchel.

Alors que de plus en plus de supporters du Paris Saint-Germain ne comprennent plus voire ne supportent plus des choix tactiques de Thomas Tuchel, Leonardo s'est exprimé ce mardi au sujet de l'avenir du coach allemand.

Menacé par le début de saison délicat du club de la capitale, le coach parisien ne se fait pas vraiment d'illusion sur son avenir au-delà de l'été prochain. Si son contrat se termine en juin prochain, certaines voix s'élèveraient en interne pour réclamer son départ dès maintenant. Mais selon Leonardo, Tuchel n'a aucun souci à se faire pour le moment.

"On doit soutenir le coach et aussi dire les choses. Avec Tuchel, on a eu une discussion et on a dit qu'on n'avait pas aimé la sortie médiatique. On a parlé et maintenant la discussion est claire pour tout le monde. On n'a jamais pensé à changer Tuchel, on n'a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personne veulent venir, mais le club n'a jamais mis un nom sur la table pour remplacer Tuchel. Là, c'est le moment de se concentrer sur les objectifs", a expliqué le directeur sportif du PSG lors d'un live organisé par PSG TV ce mardi.

Reste à savoir si le Brésilien tiendra le même discours en cas d'élimination dès la phase de poules de la Ligue des Champions d'ici quelques semaines. Pour le moment, le PSG compte déjà deux défaites en trois matchs et a clairement grillé tous ses jokers.