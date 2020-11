Théo Bongonda, la revanche après les doutes

Le transfert le plus cher de l'histoire entre clubs belges a eu du mal à assumer ce statut, pas aidé par un Genk en perdition. Revoilà le Racing, et revoilà Théo Bongonda.

Théo Bongonda fonctionne à l'affect, c'est presque une certitude : sans confiance, l'encore jeune ailier du Racing Genk ne performe pas. Cette confiance, il l'avait à Zulte Waregem, il l'a eue quelque temps au Celta Vigo, il ne l'a jamais eue en Turquie ; son transfert retentissant dans le Limbourg n'aurait jamais été possible sans sa renaissance sous Francky Dury, renaissance due à la confiance que place le maître à penser du Gaverbeek dans tous ses jeunes joueurs.

La saison passée, le contexte genkois était difficile, les attentes autour de Bongonda énormes pour un joueur qui n'allait, somme toute, que découvrir un vrai club du haut de classement. Énormes, mais à la hauteur d'un montant toujours record entre deux clubs belges, Genk versant 7,5 millions d'euros à Zulte Waregem pour le joueur. Il aura fallu un peu plus d'une saison pour revoir le "vrai" Bongonda.

Un joueur taillé pour Thorup ... et Van Den Brom

Difficile de mettre la saison d'adaptation délicate de Théo Bongonda à charge de Felice Mazzù, l'actuel T1 de l'Union Saint-Gilloise ayant eu bien du mal à mettre en place son plan de jeu à Genk. Mais le fait est que sur le plan sportif, le déclic n'a pas eu lieu entre les deux Carolos de naissance. Bongonda redressera la barre sous Hannes Wolf, mais son bilan de 5 buts et 5 assists ne permettra pas de qualifier sa saison 2019-2020 de réussie.

2020-2021 commencera comme un cauchemar : Covid-19 en août, carton rouge et longue suspension (3 matchs) en septembre. Le Genk de Wolf ne décolle pas, mais Bongonda revit sous la houlette de Jess Thorup. Sans grande surprise : le Danois est un meilleur gestionnaire que son prédécesseur sur le plan humain tout en prônant un football offensif. La renaissance est immédiate : 3 buts en 3 matchs et, enfin, un joueur qu'on sent évoluer à son meilleur niveau.

La réaction sanguine de Bongonda après le départ de Jess Thorup pour Copenhague est sans doute à la hauteur de sa déception et du plaisir qu'il éprouvait à évoluer sous les ordres de son nouvel entraîneur. À seulement 24 ans, Théo Bongonda doit devenir le leader de Genk, mais l'instabilité inquiétante du club ne l'aide pas à endosser son rôle jusqu'ici. Heureusement pour lui, John Van Den Brom a deux points communs avec Thorup : la volonté de pratiquer du beau football, et de réelles qualités humaines. Comme nous le disions, Bongonda fonctionne à l'affect : cela devrait coller entre les deux hommes ...