Le Collectif Ultras Parisiens répond sèchement à Leonardo

Leonardo a pris la parole cette semaine et une partie de son discours n'a absolument pas fait plaisir à une partie des supporters parisiens.

Les mots de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, sur la culture foot dans la capitale et à Marseille ont fait réagir l'un des principaux groupes de supporters du club parisien.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le Collectif Ultras Paris s'est dit surpris que le dirigeant brésilien considère que Paris "n'a jamais été exactement la ville du foot", à la différence de Marseille.

"L'interview du directeur sportif de notre club, Leonardo, le 10 novembre dernier, qui plus est dans notre antre du Parc des Princes, n'a pas manqué de nous interpeller. Ce n'est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville Lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une ville de foot et que nous ne respirons pas PSG. À l'inverse que resterait-il à Marseille sans le foot ? La saleté ? La bonne mère ? La nostalgie d'un passé footballistique malhonnête et fantasmé ? Etonnant, que M. Leonardo n'ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters même et surtout quand notre club était au bord de la relégation. Mais pour cela, il faut connaître l'histoire de notre club, l'aimer et la respecter. Il faut sans doute surtout connaître ses supporters et le peuple du Parc des Princes."