Patience récompensée ou "surprise totale": le cap des 700 dépassé chez les Diables Rouges!

C'est une habitude en 2020 et la rencontre de mercredi soir contre la Suisse n'a, comme prévu, pas échappé à la règle: trois jeunes joueurs ont fait leur entrée dans la grande famille des Diables Rouges. Et si Dodi Lukebakio attendait ça avec impatience, Hannes Delcroix était surpris.

L'année 2020 aura fait des heureux chez les Diables Rouges. De Leandro Trossard à Joris Kayembe, en passant par Jérémy Doku et Koen Kasteels, notamment, ce sont huit joueurs qui avaient fêté en septembre et octobre leur première cap avec l'équipe nétionale A.

La fierté de Dodi Lukebakio

Trois autres joueurs se sont ajoutés à cette liste, mercredi soir, sur la pelouse du King Power Stadium. Déjà appelé en octobre, Dodi Lukebakio est devenu le 700e Diable Rouge de l'histoire. Hannes Delcroix et Charles De Ketelaere complètent le quota: on arrive donc désormais à 702 joueurs capés (au moins une fois) tout au long de l'histoire de notre équipe nationale.

Ancien atout de la sélection U21 de Johan Walem (17 caps, 4 buts, 5 assists avec les Diablotins), Dodi Lukebakio aura dû attendre près d'un an et demi pour faire le bon entre les Diablotins et l'équipe A. "J'attendais ça depuis longtemps et c'est un grand jour pour moi. Je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs de l'équipe nationale", soulignait-il, mercredi soir, au micro de RTL Sport.

"Enorme surprise" pour Hannes Delcroix

Charles De Ketelaere et Hannes Delcroix n'étaient peut-être pas aussi pressés. "C'est un rêve qui se réalise", soulignait le jeune Brugeois en conférence de presse en début de semaine. Le défenseur anderlechtois, pour sa part, ne s'y attendait pas du tout. "C'était une énorme surprise pour moi d'être appelé", sourit-il.

Monté à la pause en remplacement de Jan Vertonghen, Hannes Delcroix n'a toutefois pas oublié de savourer ces instants. "C'est évidemment beaucoup de joie, c'est quelque chose de très spécial de jouer pour les Diables Rouges. Je trouve que je suis bien rentré, j'ai raté quelques passes mais je peux être satisfait de ma prestation."

Le Blauw en Zwart et l'Anderlechtois n'auront pas l'occasion de rester sur leur nuage. Ils doivent désormais se concentrer sur leur prochaine mission de la plus haute importance: la rencontre de mardi en Bosnie, qui doit permettre aux U21 d'arracher une qualification pour l'Euro 2021.