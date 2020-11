Mauvaise nouvelle pour Elias Cobbaut et le Sporting d'Anderlecht

Le défenseur des Mauves a été victime d'une fracture de la cheville en août dernier.

Près de trois mois après sa blessure survenue à Ostende, Elias Cobbaut va vivre des prochaines semaines encore compliquées. En effet, selon les informations du Soir, il devra subir une opération.

Cette dernière vise à nettoyer la cheville fracturée et devrait le laisser sur la touche six semaines de plus, de quoi lui faire rater un possible retour en janvier après la trêve.

La blessure du défenseur de 22 ans a notamment profité à Kemar Lawrence qui a pris les commandes au poste de back gauche pour Anderlecht.