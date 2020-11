Le PSG est à l'affût pour une star du Real Madrid

Le Paris Saint-Germain pourrait très bien sauter sur une occasion en or de pouvoir se renforcer...gratuitement.

Depuis quelques mois, Sergio Ramos et le Real Madrid savent qu'en juin prochain le défenseur ibérique sera en fin de contrat et donc libre de signer où bon lui semble. Même si le capitaine du Real a affirmé vouloir terminer sa carrière à Bernabeu, les faits sont là: il n'a toujours pas prolongé son contrat. Des discussions ont bien eu lieu mais elles ne portent que sur une prolongation d'une saison alors que Ramos voudrait deux saisons.

Du coup, Ramos pourrait signer où bon lui semble et dès le mois de janvier et d'après El Chiringuito TV le PSG se serait positionné pour signer le capitaine de l'Espagne. Ce serait une aubaine pour les Parisiens de signer un tel renfort défensif et ce gratuitement.