Un joueur de Nice a raconté sa dépression

Après avoir perdu son statut de numéro un au profit de Walter Benitez en 2017, le gardien de l'OGC Nice Yoan Cardinale (26 ans) était tombé en dépression.

Pour la chaîne Téléfoot, Yoan Cardinale a raconté sa mauvaise passe. "J'avais envie de parler avec personne, de voir personne, je ne voulais rester qu'avec moi-même. (...) On n'a pas envie d'arrêter parce que c'est ce qu'on aime mais quand vous venez à l'entraînement et que ça ne se passe pas comme vous voulez, que c'est dur, que vous avez l'impression que tout ce que vous faîtes ça passe inaperçu, c'est difficile. Un jour, je suis dans la douche, un matin avant l'entraînement, et je n'ai pas envie. Je me dis : 'Cardi, pourquoi tu veux aller à l'entraînement, ça ne sert à rien", a expliqué le portier des Aiglons.

"Et là, je sors de la douche, je clique sur mon téléphone, je vois l'heure, je crois qu'il était 8h16. Et là, je me dis : 'Tu es en train de te plaindre alors que ton père, ça fait 1h30 qu'il est sur un chantier, et ta mère, ça fait 2h30 qu'elle garde deux enfants à la maison. Et toi, tu te plains parce que tu vas jouer au foot ?' Et à partir de là, j'ai commencé à revenir à l'entraînement avec le sourire, j'ai recommencé à prendre du plaisir. J'ai recommencé à être un peu meilleur avec ce déclic", a conclu Cardinale qui n'a plus joué en match officiel depuis août 2018.