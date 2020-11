🎥 Reçu neuf sur neuf pour le Brésil

Privé de Neymar, Casemiro ou encore Coutinho, le Brésil s'est contenté du service minimum pour venir à bout du Vénézuéla, bon dernier du groupe aux côtés de la Bolivie.

La victoire n'a toutefois pas été évidente pour une Seleção en manque de jus, de créativité et d'inspiration face à une équipe très regroupée et difficile à bouger.

Un but de Roberto Firmino (67e), le seul de la rencontre, aura été suffisant pour les troupes de Tite. La reprise de l'attaquant des Reds qui ponctue une des rares belles actions de la rencontre, faisait mouche pour assurer le principal : les trois points et une troisème victoire en autant de rencontres dans ces qualifications.

Un adversaire encore plus costaud attendra le Brésil mardi à Montevidéo. Contre l'Uruguay, la Seleção visera la passe de douze pour garder ses distances sur son dauphin l'Argentine (deuxième à deux points de retard).

Firmino scored for Brazil last night in their 1-0 win against Venezuela.

