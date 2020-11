Bonne nouvelle pour Roberto Martinez à la veille de Belgique-Angleterre!

Le Covid-19 n'aura pas de nouvel impact sur le match des Diables contre les Three Lions.

Alors qu'Eden Hazard a été privé du rassemblement et que Thomas Kaminski a dû quitter les Diables, dans les deux cas à cause de tests positifs au Covid-19, tous les autres Diables Rouges présents à Tubize ont été testés négatifs au coronavirus avant le match de dimanche, contre l'Angleterre, annonce Het Laatste Nieuws.

Si les trois joueurs qui se sont entraînés individuellement vendredi (Romelu Lukaku, Jérémy Doku et Dedryck Boyata) sont aptes à jouer, et qu'il n'y a pas de blessures à signaler, Roberto Martinez aura donc l'embarras u choix pour composer son onze de base pour défier les Three Lions.