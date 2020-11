Tielemans et Mertens à l'unisson: "Ce n'est pas le Mondial ou l'Euro, mais on veut la gagner!"

Si la Nations League ne fait pas l'unanimité, les Diables Rouges ont bien l'intention de se battre pour accéder au Final Four d'abord et tenter de succéder au Portual, ensuite.

Ils ne sont pas les premiers à le dire, mais Youri Tielemans et Dries Mertens ont tenu, à quelques minutes d'intervalle, un discours similaire, vendredi en conférence de presse. Leur envie d'aller le plus loin possible en Ligue des Nations est réelle.

Le Napolitain commence: "Quand on commence quelque chose, c'est pour gagner", insiste-t-il. "Et c'est aussi ce que dit le sélectionneur. Ce n'est pas une Coupe du monde ou un Euro, peut-être, mais Roberto Martinez veut la gagner et il le montre."

Je n'ai pas envie de me faire charrier en rentrant à Leicester.

Youri Tielemans enchaîne: "Suis-je moins motivé parce que c'est la Nations League? Il y a un trophée à gagner au bout et on a tous envie d'aller le chercher. Il nous reste deux matchs à jouer et on va tout faire pour se qualifier pour le Final Four."

Le médian de Leicester City aura d'ailleurs une motivation supplémentaire au moment d'aborder le match de dimanche soir contre l'Angleterre. "Je n'ai pas envie de me faire charrier en rentrant", sourit-il. "On a perdu là-bas, on doit désormais se racheter. Le résultat de ce match sera déterminant pour la suite."