Le Portugal en danger face à des Bleus qui se cherchent

La France, meurtrie après sa défaite contre le Finlande, se déplace au Portugal sans Mbappé mais avec le besoin de gagner.

Champion d’Europe en 2016 en France, le Portugal a également remporté la première campagne de Ligue des Nations A en dominant les Pays-Bas en finale. Dans cette nouvelle saison des Ligue des Nations, les Portugais réalisent un excellent parcours avec des victoires face à la Croatie (4-1) et sur la Suède (0-2, 3-0). Les protégés de Fernando Santos ont seulement perdu des points au Stade de France (0-0), allant chercher un nul intéressant pour eux face aux Bleus de Didier Deschamps. Les Portugais avaient globalement dominé cette rencontre face aux Champions du monde mais avaient manqué de tranchant dans les derniers gestes. Le Portugal peut se réjouir de pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo, absent lors de la première campagne, et qui avait dépassé le cap des 100 buts pour son pays. Les Lusitaniens s’appuient aussi sur une excellente génération avec les Bernardo Silva, Diogo Jota, Cancelo, Guerreiro, Bruno Fernandes ou Joao Felix. En milieu de semaine, les Portugais se sont tranquillement imposés face à Andorre (7-0) et ont bien préparé ce match.

Vice-championne d’Europe 2016 et championne du Monde 2018 en Russie, l’équipe de France est l’un des candidats au titre pour le mois de juin prochain. Malgré ses excellents résultats, l’équipe de France suscite de nombreuses critiques sur le jeu qu’elle propose. La défaite en amical concédée mercredi face à la Finlande (0-2) au Stade de France est venue évidemment alimenter ce débat. En Ligue des Nations, les protégés de Didier Deschamps ont assuré l’essentiel avec une double victoire face à la Croatie (4-2, 1-2) et contre la Suède (0-1). Tenu en échec par le Portugal lors du match aller, la France va devoir sans doute s’imposer à Lisbonne pour pouvoir espérer disputer le Final 4.

Vous pensez que la France va s'imposer? Alors connectez-vous sur BETFIRST et profitez d'une superbe cote de pour une victoire de Pogba et compagnie.