Roberto Martinez révèle son match préféré parmi les 50 dirigés avec les Diables

Ce dimanche, Roberto Martinez dirige son 50e match à la tête des Diables Rouges. Le Catalan a vécu de beaux moments, mais a désigné celui qui lui a procuré le plus d'émotions.

Le symbole et la coïncidence sont beaux : Roberto Martinez a dirigé son premier match face à l'Espagne, et dirigera son 50e match face à l'Angleterre - son pays d'adoption. "La boucle est bouclée. J'ai pris beaucoup de plaisir ces dernières années. Je veux remercier tous les joueurs, tout mon staff pour ce qu'ils ont accompli", se réjouit le sélectionneur en conférence de presse ce samedi.

Reste à désigner son match "favori", celui qui l'a le plus marqué parmi ces 49, bientôt 50 : "Je dois réfléchir (rires). Je dirais le 8e de finale de Coupe du Monde, face au Japon. Être menés 2-0, et revenir au terme des 90 minutes ... La dernière fois qu'une équipe y était arrivée, c'était en 1966. Et deux joueurs entrés au jeu qui permettent de retourner la situation : en tant que coach, c'est une vraie satisfaction", reconnaît Martinez.