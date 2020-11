Harry Kane parviendra-t-il à égaler au moins le record de Wayne Rooney ? Gareth Southgate réagit

Ce dimanche face à la Belgique, l'attaquant de Tottenham pourrait célébrer sa cinquantième sélection sous le maillot des Three Lions. Une consécration pour pour celui qui a trouvé le chemin des filets à trente-deux reprises en sélection.

Harry Kane (27 ans) est le sixième meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise mais rêve secètement d'être le premier et ainsi dépasser un certain Wayne Rooney qui compte 53 buts chez les Three Lions. Présent en conférence de presse, le sélectionneur anglais Gareth Southgate, estime qu'Harry Kane peut atteindre cette barre fatidique.

"En ce qui concerne les possibilités, le record de buts marqués est vraiment intéressant car son taux de réussite pour nous est phénoménal et il a du temps de son côté pour poursuivre le record de Wayne Rooney, ce qui serait un exploit remarquable. Je sais que de son point de vue, si l'accomplissement personnel est quelque chose vers quoi il est poussé, c'est l'accomplissement de l'équipe qui le préoccupe en premier lieu", a expliqué le technicien anglais.