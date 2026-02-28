Le coach de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, proche d'un licenciement ? Le club met les choses au clair

Zulte Waregem occupe la douzième place de la Jupiler Pro League à quatre journées de la fin de la phase classique. Il y a donc du travail à accomplir. L'entraîneur est lui aussi de plus en plus sous pression du côté d'Essevee.

Des supporters ont réclamé le week-end dernier, lors du match face au RSC Anderlecht, le départ de l’entraîneur Sven Vandenbroeck. Ils se montrent mécontents des prestations de l’équipe, et plus encore des résultats enregistrés ces derniers mois.

Sven Vandenbroeck sur la sellette ?

Le faible temps de jeu accordé à Jelle Vossen constitue également un motif de frustration supplémentaire pour les supporters. Malgré cela, la direction de Zulte Waregem maintient pleinement sa confiance envers son entraîneur. À ce stade, un licenciement n’est absolument pas envisagé.

"Nous avons entendu dimanche qu’une partie des fans s’est retournée contre le coach. Mais je constate aussi qu’une autre partie de notre base de supporters se désolidarise de ces chants provenant du groupe le plus bruyant", a déclaré le coordinateur sportif Niels Leroy.

"Je respecte évidemment leur opinion, mais je continue de croire en Sven Vandenbroeck. Il a obtenu la promotion et, avec son staff, il accompagne le développement des jeunes joueurs", a-t-il poursuivi au micro du Nieuwsblad.



L’entraîneur conserve donc la confiance du club : "Sven dispose d’un contrat à durée indéterminée, ce qui signifie que nous l’évaluerons comme prévu sur la réalisation, ou non, de nos objectifs à court et moyen terme. C’est un coach expérimenté qui a déjà été confronté à des contextes difficiles en Afrique."