🎥 Nouveau succès pour Edward Still avec Watford, et ce grâce à un but de classe mondiale
Photo: © photonews
Les débuts d'Edward Still à la tête de Watford ne se passent pas trop mal. Après une première défaite dans le courant de la semaine, il a renoué avec la victoire en déplacement du côté de Bristol.
Quatre matchs, deux victoires, un nul, une défaite : le bilan d'Edward Still à la tête de Watford est jusqu'ici assez correct. Surtout, les Hornets ont idéalement rebondi après la première défaite de l'ère Still, subie mardi passé à la maison contre Ipswich Town.
Le déplacement à Bristol City était important, car en cas de victoire, Watford dépassait son adversaire du soir (et réintégrait le top 10 de Championship). C'est chose faite : les hommes d'Edward Still se sont imposés (1-2).
Edward Still et Watford vont devoir enchaîner
Une victoire obtenue notamment grâce à un superbe but signé Jeremy Ngakia (25 ans). Le latéral anglo-congolais a envoyé une lourde frappe en pleine lucarne à la 77e minute de jeu pour offrir les trois points à Watford.
We’ve got ourselves a player there Pete! #watfordFC pic.twitter.com/vLU1NaNO4g— Rio Woolf (@rio_woolf) February 27, 2026
Notons que Giorgi Chakvetadze (ex-Gand) était titulaire pour Watford, tandis que Jérémy Petris (ex-Charleroi) était sur le banc des Hornets.
Après des résultats en dents de scie, Still et Watford vont désormais devoir enchaîner les victoires pour espérer accrocher le wagon de tête et disputer les barrages pour la montée en Premier League. L'ancien entraîneur intérimaire d'Anderlecht semble en tout cas prendre ses marques.
