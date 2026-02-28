À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel

À quand un retour de César Huerta ? La réponse de Jérémy Taravel
Photo: © photonews

César Huerta n'est toujours pas de retour à Anderlecht et cela risque encore de durer un certain temps. La question est même de savoir s'il rejouera encore cette saison. Jérémy Taravel s'est exprimé à son sujet.

César Huerta s’est blessé fin octobre et a également été opéré. Quatre mois plus tard, il n’est toujours pas question d’un retour, et celui-ci devrait encore se faire attendre plusieurs semaines, voire plus.

Les mots de Jérémy Taravel sur le Mexicain

"Nous devrons prendre notre temps avec César Huerta", a acquiescé Jérémy Taravel lorsque nous l’avons interrogé à son sujet. "C’est une blessure compliquée et il n’est certainement pas encore prêt. Les play-offs ? Nous l’espérons."

Du côté d’Anderlecht, on n’est donc pas totalement convaincu qu’il sera présent pour les play-offs. Le risque de rechute en cas de retour trop précoce est bien réel.

Il est possible que le club vise déjà la saison prochaine pour le Mexicain de 25 ans. À l’heure actuelle, Taravel se tourne également vers les Futures afin de renforcer les ailes en vue des play-offs.

Quoi qu’il en soit, il ne faudrait pas trop de pépins supplémentaires dans le noyau actuel au niveau des ailiers. Bertaccini évolue actuellement à gauche, Degreef à droite et Kanaté est le seul remplaçant sur le banc.

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 18:15 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
