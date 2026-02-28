Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"

Rik De Mil est très clair : "Mettre de l'huile sur le feu ne sert à rien"
Photo: © photonews

Ce dimanche, le KRC Genk et La Gantoise s'affrontent dans un duel crucial dans la course au top 6. L'arbitre désigné ne rappellera pas de bons souvenirs aux Buffalos.

La Gantoise veut repartir de Genk avec un bon résultat dimanche et devra pour cela évoluer à son meilleur niveau. Les joueurs comme le coach en sont parfaitement conscients. Mais en parallèle, l’arbitrage sera aussi observé de près.

Nicolas Laforge sera l’arbitre de la rencontre. Il s’agit du même arbitre que lors de la rencontre entre Anderlecht et La Gantoise en Coupe de Belgique. Et au Lotto Park, les choses avaient alors mal tourné. Rik De Mil a, lui aussi, consulté la feuille de match et sait donc parfaitement qui officiera.

Les mots de Rik De Mil

"Oui, j’ai regardé qui étaient les arbitres. Ce sont les mêmes que lors du match de Coupe à Anderlecht. Tout le monde sait qu’une grosse erreur a été commise ce jour-là, et cela a fait mal", a déclaré le coach des Buffalos.

"Je suis convaincu que ce match aurait eu une autre issue si cette erreur ne s’était pas produite, mais l’arbitre n’a pas non plus été aidé par le VAR. Il faut parfois laisser certaines choses derrière soi, car l’arbitre a déjà montré qu’il pouvait diriger de bonnes rencontres.

Lire aussi… Rik de Mil cherche des leaders à Gand avant un week-end crucial : "On ne veut pas d'excuses"
C’est aussi ce que j’attends contre Genk et je suis persuadé que ce sera le cas ce week-end. Cela reste dans un coin de la tête que cela n’aurait pas dû arriver, mais nous devons surtout nous concentrer sur nous-mêmes. Laforge a suffisamment d’expérience et tout le monde fait des erreurs. Nous en avons aussi commis beaucoup contre le Cercle de Bruges. Mettre de l’huile sur le feu ne sert à rien."

Suis KRC Genk - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (01/03).

