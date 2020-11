La poisse s'est installée à Liverpool: un nouveau défenseur est blessé !

La poisse colle aux basques de Liverpool en ce début de saison. Jürgen Klopp va déjà devoir faire sans Virgil Van Dijk, Joe Gomez et Trent Alexander-Arnold, voilà maintenant qu'Andrew Robertson s'est blessé avec sa sélection.

Le défenseur gauche des Reds a participé à la qualification de son pays pour l'Euro, mais il n'affrontera pas la Slovaquie en Ligue des Nations. Son sélectionneur évoque une blessure aux ischios-jambiers en conférence de presse.

De plus, Liverpool va devoir se passer de Fabinho et de Thiago alcantara pourcause de blessure, et de Mo Salah qui a lui été testé positif au Coronavirus. Les Reds recevront Leicester en Premier League.

Team news is in from Trnava – here's your Scotland team taking on Slovakia in the UEFA #NationsLeague this afternoon.#SVKSCO pic.twitter.com/Nm42tWg6o4