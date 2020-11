Denayer dans le costume du boss : "Mais Romelu m'a sauvé"

Jason Denayer évoluait au coeur de la défense ce dimanche et a livré un match très costaud ... mais a remercié Romelu Lukaku, qui a sauvé une tête sur la ligne.

Les deux hommes du match sont probablement Jason Denayer derrière et Romelu Lukaku devant : le joueur de l'Olympique Lyonnais a livré un match plein et très solide, couvrant bien ses équipiers quand le ballon parvenait dans ses parages. "On ne peut pas dire que ce match ait été dans "notre" style, il n'y a pas énormément de positif à en retenir donc autant retenir notre esprit d'équipe et cette capacité à souffrir et à rester solides", se réjouit Denayer en conférence de presse.

"Défendre face à Kane n'est pas facile, il joue très bien avec son corps. L'Angleterre n'a pas marqué, donc je suppose que j'ai fait mon job (sourire)". Un job que ... Romelu Lukaku a tout de même dû faire à la place des défenseurs en sauvant une balle sur la ligne. "Je l'ai remercié dans le vestiaire (rires). Il m'a sauvé, oui. Ne pas avoir encaissé dans ce match, c'est vraiment le point positif à retenir".