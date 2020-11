L'ancien Diable qui a inspiré à Dries Mertens son coup-franc victorieux

À nouveau buteur avec les Diables Rouges, mercredi soir, le Napolitain a profité des conseils d'un certain Luc Nilis.

Il avait manqué le match aller, mais il avait promis à Roberto Martinez de remporter le match retour: Dries Mertens avait faim au moment de croiser la route des Three Lions, dimanche soir, sur la pelouse du King Power Stadium.

Et il en a d'ailleurs profité pour alimenter son compteur personnel: il a inscrit le 21e but de sa carrière en équipe nationale d'un très joli coup-franc que lui a inspiré un certain Luc Nilis. "J'ai écouté cette semaine un podcast dans lequel il parlait de sa technique de frappe. J'y ai pensé au moment de frapper et ça a marché", explique-t-il.

Un but particulier pour Dries Mertens qui jouait à domicile, dimanche soir. "Marquer à Louvain, c'est chouette. Même si, sans public, ce n'est pas la même chose."