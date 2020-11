Usain Bolt serait battu par Cristiano Ronaldo

Le sprinteur jamaïcain, retraité des pistes, sait que le Portugais tient une bien meilleure forme que lui.

Usain Bolt considère que Cristiano Ronaldo (35 ans) prendrait le meilleur sur lui, s'il le défiait au sprint.

"Cristiano gagnerait en toute sécurité. Parce qu'il est toujours actif. Il travaille dur tous les jours. Et pour moi, c'est un super athlète. Il est toujours au sommet de son sport. Il travaille très dur et est toujours concentré. Je pense qu'en ce moment, il serait plus rapide que moi", a lâché l'ancien meilleur sprinteur du monde lors d'une interview donnée à Marca.

Malgré ses 35 ans, le Portugais semble effectivement encore en grande forme. Pour rappel, il avait atteint une vitesse de 38,9 km/h lors du match Portugal-Espagne (3-3) de la coupe du monde 2018, soit le record de la compétition devant Arjen Robben (37 km/h). Le record de vitesse d'Usain Bolt est quant à lui de 44,72 km/h, lors de la finale du 100 mètres des Championnats du monde de 2009. Cette saison, Ronaldo a inscrit 6 buts en 4 apparitions en Serie A. Il a également délivré 1 passe décisive.